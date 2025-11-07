フライパンひとつで作れるのに、味は本格派！ボリューム満点の韓国風すき焼き。牛肉と野菜を彩りよく並べて蒸すだけで、4人分があっという間に完成。半熟卵を絡めれば、まろやかさとコクが増し、一口食べるごとに「おいしい！」が止まらなくなる一皿です。『韓国風すき焼き』のレシピ材料（4人分）牛こま切れ肉……250g もやし……大1/2袋（約150g） 小松菜……大1/2わ（約150g） にんじん（大）……1/2本（約100g） 白菜キムチ