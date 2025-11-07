ＮＹ時間が本格化してドル円は下値を切り下げる展開が見られ、１５３．３０円付近まで下げ幅を広げる展開。前日は１５２円台まで一時下落していたが、再び試しそうな展開が見られている。 アナリストは、為替介入なしでも円は回復の可能性があるとの指摘が出ている。日銀による追加利上げ観測を背景に、円は今後数カ月で自然に回復する可能性が高いという。これにより、為替介入の必要性は低下する見通しだと指摘している。