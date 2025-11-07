【北京＝吉永亜希子】中国外務省の毛寧（マオニン）報道局長は６日の記者会見で、日本政府が、台湾の謝長廷・前台北駐日経済文化代表処代表（駐日大使に相当）の旭日大綬章受章を発表したことについて、「台湾『独立』を主張する人物に勲章を与え、『独立派』を後押しするつもりなのか」と述べ、反発した。