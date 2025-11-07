[11.6 U-17W杯GL第2節 日本 0-0 ニューカレドニア ドーハ]U-17日本代表は6日、U-17ワールドカップグループリーグ第2節でニューカレドニアに30本以上のシュートを放つも0-0で引き分けた。ニューカレドニアはU-17W杯で過去1分け6敗の戦績だが、唯一の引き分けが2017年の日本戦(△1-1)。日本は攻め込みながらも決定力を欠き、またも勝利できなかった。初戦から先発を8人変えた日本。キャプテンマークを巻くGK松浦大翔(新潟U-18)を