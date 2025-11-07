宇多田ヒカルによる最新曲「Mine or Yours」のRemix第三弾「Mine or Yours (Bella Boo Remix)」が本日11月7日にリリースを迎えた。これまで「Mine or Yours」に関してはYaeji/ The Blessed MadonnaによるRemixがリリースされている。第三弾Remixを手掛けたのは、ハウスミュージックシーンで世界中のファンを魅了し続けるアーティストのBella Boo。その手腕により楽曲にどんな表情が加わったのか注目してほしい。楽曲に関して、Bell