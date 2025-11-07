路上で面識のない10代の女性に抱きつき、わいせつな行為をした疑いで大学生の男が逮捕されました。大学3年生の岡鼓太郎容疑者（20）は10月10日夜、東京・町田市の路上で帰宅途中だった10代の女性に突然後ろから抱きつき、体を触った疑いが持たれています。岡容疑者は女性の後ろを数十メートルほど追いかけて犯行に及んだとみられていて、調べに対し「若い女性を見つけ我慢できなかった」と容疑を認めているということです。岡容疑