【ワシントン＝阿部真司】米民主党のナンシー・ペロシ元下院議長（８５）が６日、来年の中間選挙に出馬せず、今期限りで引退すると表明した。女性として米史上初めて下院議長に就き、党の重鎮として知られている。ペロシ氏はＳＮＳに投稿した動画で、「私は下院議員の選挙には立候補しない。感謝の気持ちを胸に、最後の任期を楽しみにしている」と述べた。カリフォルニア州選出のペロシ氏は、１９８７年に下院議員に初当選し