ランジェリーブランド「aimerfeel(エメフィール)」が贈る、2025年のクリスマスコレクションが登場。今年のテーマは“Red Luxury & Balletcore Mood”。ラグジュアリーな深紅のランジェリーと、軽やかで可憐なバレエコアスタイル。どちらも身につけるだけで心まで華やぐ、ホリデーシーズンにぴったりのラインナップ。特別な夜、自分のための“ときめくご褒美時間”を過ごしてみて。