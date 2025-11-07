毎日新聞社と読売新聞グループ本社は、愛知・蒲郡市が12年間にわたり、不特定多数の職員に記事を閲覧させていたのは著作権侵害にあたるとして、市に対して合わせて約8300万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。両社は、無断利用された記事が合わせて約1800件に上るとしています。蒲郡市は「訴状が届いていないためコメントできません」としています。