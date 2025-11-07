ロールス・ロイスは、最上級モデル「ファントム」の100周年を記念した車をアジアで初公開しました。世界で25台限定のモデルで、車のエンブレム、エンジンルームの装飾や、内装には純金が使われています。ロールス・ロイス アジア太平洋RD アイリーン・ニッケイン氏：日本市場は、非常に成長のポテンシャルがあるマーケットだとみている。1台の価格が数億円になることもあるロールス・ロイスですが、日本国内の販売台数は2025年の上