記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月6日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は6日の記者会見で、東南アジア諸国連合（ASEAN）拡大国防相会議に出席したフィリピンとオーストラリア、日本、米国の国防相が3日の共同声明で東中国海や南中国海での中国の行動を非難したことに関し、一部の国が海洋問題を巡って虚偽の言説をあおり、中国を根拠なく非難したとして、強烈な不満と断固たる