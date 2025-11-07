1994（平成6）年11月7日、東京で逆三角形のくさびが入ったような黒い影のある夕焼けが見られた。小笠原諸島の父島から東京湾の竹芝桟橋に戻る途中だった定期船「おがさわら丸」では、乗客らが「夕焼けに富士山の影が映った」と大喜び。だが気象庁によると、富士山の影が映ることは考えられないとのことだった。