取材中の記者が県議から「首を絞められ、けが」。全治10日の診断です。記者が暴行を受けたとされるのは、県議会庁舎の会議室前。新潟日報社によりますと、先月9日、30代の男性記者が会議室の中の様子に耳をそばだてていたところ、部屋から出てきた重川隆広県議に「何をしているんだ」と怒鳴られ、首を絞められたということです。記者「記者は当時、重川県議とは別の県議を取材しようと、会議室の中にいるかどうかを確かめようとし