【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」（“綾鷹”CMソング）のリミックス楽曲の第3弾「Mine or Yours（Bella Boo Remix）」が11月7日に配信リリースされた。 ■リミックスはハウスミュージックシーンで活躍するBella Booが担当 リミックスを手掛けたのは、ハウスミュージックシーンで世界中のファンを魅了し続けるアーティストのBella Boo。 こ