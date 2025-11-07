【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iの岸優太が出演する“ヒビケアシリーズ”の新TVCM『岸優太と巨大な手』篇が、11月7日より放映開始となる。 ■岸優太がみんなをひび割れ悩みから守るために奮闘！ 新TVCMには“ヒビケア”のテーマカラーである赤を基調とした空間に、ヒビケアシリーズをイメージしたクールな衣装を身にまとった岸が登場。2024年と同様、ダイナミックなカメ