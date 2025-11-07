中国・四川省成都市の高速鉄道で座席をめぐるトラブルが発生した。中国メディアの上観新聞などが5日に報じた。車内で撮影された動画で、高齢の男性が若者に席を譲るよう求め、拒否されると「人は善い行いをすべきだ」などと主張。若者が「それが俺と何の関係があるんだ！？」と応じると、男性は「お前は人間か？畜生だ！」と暴言を吐いた。若者は「俺はお前の父親だ。どっか行けよ」と応じた。中国で「俺はお前の父親」という言葉