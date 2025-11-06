高市首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が最終日を迎え、参政党の神谷代表らが質問に立ちました。参議院選挙での参政党の躍進を受け、神谷代表は6日午後の本会議で初めての代表質問に臨みました。参政党・神谷宗幣代表：今、国民が削減すべきと感じているのは議員の定数ではなく、外国人の受け入れ数だと我々は考えています。今後も外国人の受け入れを拡大していくのか。高市首相：今後の外国人の受け入れの基本的なあり方