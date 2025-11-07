【モデルプレス＝2025/11/07】Number_i（ナンバーアイ）の岸優太が出演する「ヒビケアパッド」の新テレビCM「岸優太と巨大な手」篇が、11月7日より全国放映される。【写真】人生初の挑戦をする岸優太◆岸優太、完璧な表情管理披露テレビCMの撮影では、瞬間的に感情のスイッチを入れ、力強いまなざしで決めセリフの「あなたはどっち？」と問いかけた岸。ダイナミックなカメラワークによる撮影でも、微動だにしない完璧な表情管理を