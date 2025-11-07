3人組グループ・Number_iの岸優太が、イメージキャラクターを務める池田模範堂のひび・あかぎれ治療薬『ヒビケアシリーズ』の新テレビCM「岸優太と巨大な手」篇（きょう7日放映開始）に出演する。【メイキングカット】繊細な手が際立つ！岸優太岸は、同シリーズのテーマカラーである赤を基調としたビビットな空間に、クールな衣装を身にまとって登場。昨年と同様、ダイナミックなカメラワークとは対照的な岸の繊細な演技が見ど