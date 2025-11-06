アメリカの野党・民主党のペロシ元下院議長が政界引退を表明しました。民主党のペロシ元下院議長は6日、「X」に動画を投稿し、来年11月の中間選挙に出馬しないことを明らかにしました。1987年に下院議員に初当選したペロシ氏は現在、85歳で、2007年から2011年まで女性として初めて下院議長を務めたほか、2019年から2023年まで2度目の下院議長を務めた重鎮議員で、民主党内で大きな影響力を示してきました。ペロシ氏の引退は、民主