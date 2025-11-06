１１月６日午後１１時５分ごろ、東海地方で震度１の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は静岡県西部、震源の深さは２０キロで地震の規模を示すマグニチュードは３．０と推定されます。静岡県内の震度は以下の通りです。【震度１】浜松市中央区浜松市天竜区