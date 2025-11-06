成田空港でロボットが土産物を無人販売する実証実験が行われている。成田国際空港会社（ＮＡＡ）が、システムを開発した野村総合研究所と共同で行っている実験で、国内の空港や商業施設では初めての試み。将来の人手不足に向けた解決策として効果を検証する。（竹田淳一郎）動物をイメージした愛くるしい顔のロボット（高さ１・２メートル、長さ１・８メートル、幅６０センチ）が注文に応じてレール上を動く。ガラス張りのブー