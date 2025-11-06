阿久根市の市営住宅で６日夜火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 警察と消防によりますと６日午後6時半ごろ阿久根市西目で「2階建ての建物の1階部分が燃えている」と近くの住民から119番通報がありました。 火はおよそ1時半後に消し止められましたがこの火事で鉄筋コンクリート2階建ての市営住宅1階の1部屋が焼けて、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 ●近くの住民（女性） 「白い煙があがっていた