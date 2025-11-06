河野克俊・元統合幕僚長と、自民党のクマ被害対策プロジェクトチームで座長を務める笹川博義衆院議員が６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、クマによる人身被害の拡大を受け、陸上自衛隊を秋田県に派遣した意義について議論を交わした。今回、自衛隊は武器によるクマの駆除は行わず、箱わなの運搬などの後方支援に徹する。河野氏は「緊張度が上がった状況で自衛隊を派遣するのは当然だ」と強調。笹川氏は「クマの駆除