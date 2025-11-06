初代タイガーマスク率いるストロングスタイル（ＳＳ）プロレスは６日、１２月４日に後楽園ホールで行われる「２０周年記念大会」に、新生ゼロワンのハヤブサが初参戦すると発表した。第１弾カードとして、６人タッグマッチ（３０分１本勝負）でザ・グレート・サスケ（みちのくプロレス）＆タイガーマスク（新日本プロレス）＆ハヤブサ（ゼロワン）が日高郁人（ショーンキャプチャー）＆政宗（フリー）＆阿部史典（格闘探偵団）