フリースタイルスキー女子モーグルで来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪を目指す冨高日向子（多摩大ク）が６日、合宿地のスウェーデンに向けて出発した。出国前の羽田空港で取材に応じ、五輪シーズンへ「海外での練習で（滑りの）手応えも良かったので、自信があるとまではいかないけど、しっかりＷ杯初戦までに調整していけたらいいと思います」と気持ちを高めた。１２月７日開幕のＷ杯ルカ大会（フィンランド）で今季初戦を