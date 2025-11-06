フリースタイルスキー女子モーグルで来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪を目指す柳本理乃（愛知ダイハツ）は６日、合宿地のスウェーデンに向けて出発した。出国前の羽田空港で取材に応じ、五輪シーズンへ「ようやく五輪シーズンが始まる。緊張もしているけど順調に調子は上がってきているので、ワクワクした気持ちもある」と胸を高鳴らせた。１２月７日開幕のＷ杯ルカ大会（フィンランド）で今季初戦を迎える。前回２２年北