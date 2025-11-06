６日、ジェトロが日本企業を取りまとめ出展したブース「ＪＡＰＡＮ ＭＡＬＬ（ジャパンモール）」を訪れた来場者。（上海＝新華社記者／藍建中）【新華社上海11月6日】中国上海市で5日、第8回中国国際輸入博覧会が開幕し、日本貿易振興機構（ジェトロ）は、食品メーカー47社と酒造メーカー101社を取りまとめて出展した。ブースには多くの来場者が訪れ、試食や試飲を体験した。６日、ジェトロブースで日本の酒類を試飲する来場者