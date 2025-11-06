野球日本代表「侍ジャパン」の強化合宿が６日、宮崎市で始まった。来年３月の「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）は、投球間の時間を制限する「ピッチクロック」、サイン交換機器「ピッチコム」が採用される予定。投手陣と捕手陣は機器の操作方法を教わり、さっそく対応のための練習に着手した。ピッチコムはボタンを押すことで球種、コースなどのサイン交換を補助する仕組み。ブルペンでの投球練習で、平良（西