J:COMは11月6日、グループ会社のJCOMフィナンシャル株式会社より、テレビ／ネット／モバイル通信などのJ:COMサービスの加入者を対象とした個人向けローンサービス「J:COM プレミアムローン」の提供を11月25日に開始すると発表した。J:COM プレミアムローン○J:COMの各種サービスに加入していることで3％の金利優遇が受けられる「J:COM プレミアムローン」は、下記をはじめとするJ:COMサービスの加入者（加入申込完了者を含む）とそ