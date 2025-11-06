竹内涼真と夏帆がＷ主演するＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の第５話が４日、放送され、勝男（竹内涼真）のシャツイン（パンツイン）問題がＳＮＳ上で盛り上がっている。“料理は女が作って当たり前！”な亭主関白思考なハイスペックな海老原勝男（竹内涼真）が、結婚寸前で献身的な彼女だった山岸鮎美（夏帆）から振られてしまい、鮎美の愛を取り戻すため奮闘する姿が描かれている。肌着のような白いインナ