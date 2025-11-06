スーパーツアラー「DB12」の頂点が誕生！アストンマーティン英国法人は2025年10月8日、同社の基幹モデルである「DB12」をベースにした新型「DB12 S」を発表しました。ブランド伝統の「S」バッジを冠するハイパフォーマンスモデルで、初回納車は2026年第1四半期を予定しています。700馬力を発揮するアストンマーティン新型「DB12 S」【画像】超カッコイイ！ これがアストンの新型「“4人乗り”スポーツカー」です！（37枚）ア