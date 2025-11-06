2025年11月6日午後5時半ごろ、北海道旭川市の市道で、高齢女性が血を流して倒れているのが見つかりました。女性はその場で死亡が確認されました、女性が倒れていたのは旭川市永山3条15丁目の市道です。6日午後5時半ごろ、目撃者から「女性が倒れている」と警察に通報がありました。警察によりますと、女性は全身を強く打った様子があるということです。警察はひき逃げの可能性を視野に捜査しています。