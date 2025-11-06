「結婚は本人同士だけの問題じゃない」――。主人公・千尋の結婚生活は、最初から不穏な空気に包まれていました。結婚の顔合わせの席で、義母と義姉は終始無表情で冷たい態度を取り続け、千尋は「なぜ自分は夫の家族に嫌われているのだろうか」と悩みます…。結婚後、予告なしに家に上がり込む義母や家事を何もしない夫・将太に驚く千尋。なぜ嫌われているのかわからないまま、千尋は精神的に追い詰められていきます。そんなある日