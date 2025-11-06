ピボット分析東京時間（22:56現在） ドル円 現値153.46高値154.14安値153.41 154.66ハイブレイク 154.40抵抗2 153.93抵抗1 153.67ピボット 153.20支持1 152.94支持2 152.47ローブレイク ユーロ円 現値177.10高値177.22安値176.87 177.61ハイブレイク 177.41抵抗2 177.26抵抗1 177.06ピボット 176.91支持1 176.71支持2 176.56ローブレイク