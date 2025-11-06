6日午後11時5分ごろ、長野県、静岡県、愛知県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は静岡県西部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、長野県の根羽村と売木村、静岡県の浜松中央区と浜松天竜区、愛知県の新城市です。【各地の震度詳細】■震度1□長野