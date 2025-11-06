５日、湖南省衡陽市の空に輝く満月。（衡陽＝新華社配信／曹正平）【新華社天津11月6日】中国各地で5日、今年最大の満月「スーパームーン」が観測された。各地の写真家が、輝く月をカメラに収めた。スーパームーンは近地点満月とも呼ばれ、月が軌道上で地球に近づく地点付近で満月になる状態を指す。この時の月は特に大きく見え、天体観測の絶好の機会になる。（記者/周潤健）５日、山西省運城市の空に輝く満月。（運城＝