名古屋・港署に移送された甲斐海月容疑者＝7日午前0時4分教員が女子児童らを盗撮し、交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、愛知県警熱田署捜査本部は6日、児童買春・ポルノ禁止法違反（所持）の疑いで岡山県備前市立小の教諭甲斐海月容疑者（27）＝岡山市中区＝を逮捕した。事件で摘発された教員と元教員は7人目で、捜査本部はグループのメンバー全員を摘発したとしている。逮捕容疑は6日、自