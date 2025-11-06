【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比64銭円高ドル安の1ドル＝153円41〜51銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1534〜44ドル、177円05〜15銭。米政府機関の閉鎖の継続による米経済への悪影響が懸念され、ドル売り円買い注文が先行した。