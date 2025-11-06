元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が6日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（後9・50）に出演した。柏木は、プライベートでも友達のスピードスケート金メダリスト・高木菜那さんと居酒屋はしごロケ。独身アラサー女子トークを繰り広げた。話題は最近腹が立つ女性についてへ。柏木は「マジで料理しないんで、素敵なご飯、作ったご飯をインスタに載せてるのを見ると、もう本当にムカつく！」とぶっちゃけ。「ケールのサラダ