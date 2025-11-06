タレントの小島瑠璃子さん（31）が6日、『中国ドキュメンタリー映画祭』完成披露開幕式に登場。今後挑戦していきたい仕事について明かしました。10月12日に、自身のインスタグラムで、約2年半ぶりに芸能活動を再開することを報告した小島さん。この日は、金髪姿で登場し、笑顔で挨拶しました。そして、今後の活動について「何か一緒にお仕事をしたいって言ってくださる方がいたら、前みたいにバラエティー番組だったり、後は文字を