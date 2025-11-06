チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節でクラブ・ブルージュと対戦したバルセロナはまさかの3失点を献上し3−3で引き分けとなった。昨季はハイライン戦術でスペインを支配したバルセロナだが、今季は怪我人の多さに加え失点の多さから戦術へ批判が集まっている。チームの司令塔であるペドリが不在の中奮闘するフレンキー・デ・ヨングは試合後のインタビューで、「勝つべきだった試合だと思うが、もっとうまくやらなければいけ