元リヴァプールの選手に投獄の危機が迫っている。『THE Sun』によると、2002年から2005年までの3年間、リヴァプールでプレイしたエル・ハッジ・ディウフ氏は、2023年に妻であるヴァレリー・ビショップ氏と離婚。17歳の娘であるケイラさんの養育費として毎月670ポンド(約13万円)を支払う必要があるが、2024年の3月からその支払いを怠っているという。学費や医療費も支払う必要があり、現在約1万4000ポンド(約281万円)の未納分がある