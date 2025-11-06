現地時間5日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節にてバルセロナはアウェイでベルギーのクラブ・ブルッヘ（ベルギー）と対戦。試合は3−3のドローに終わり、リーグフェーズストレートインを目指すバルサにとって痛い結果となった。試合は開始早々6分にニコロ・トレゾルディに先制点を奪われるも、2分後にフェラン・トーレスが決めて同点に追いつく。だが17分にバルセロナのCKからカウンターを発動させ、カルロ