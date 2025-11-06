ロシアのプーチン大統領は５日、核実験の準備を始めるかどうかを検討するため、情報収集を外務省などに命じた。米国のトランプ大統領が核実験の再開を指示したことを受けた対応だ。「本格的な核実験」の準備を直ちに進めるべきだとする政権内の強硬意見も公表し、事態をエスカレートさせないよう米国をけん制する狙いがあるとみられる。露大統領府の発表によると、プーチン氏は安全保障会議で、２０２３年にロシアが批准を撤回