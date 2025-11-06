フリーダムズ６日の埼玉・所沢大会に新日本プロレスの棚橋弘至（４８）が最初で最後の参戦を果たした。来年１月４日の東京ドーム大会で引退を控えている棚橋はこの日?デスマッチのカリスマ?葛西純と一夜限りのドリームタッグを結成。杉浦透＆平田智也とのタッグマッチに出陣した。両軍譲らぬ意地の張り合いの中、棚橋が杉浦へのスリングブレイドで攻勢に出ると、葛西もカットに入った平田にスリングブレイドを発射。さらに、