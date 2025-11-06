教師によるＳＮＳグループが女子児童の盗撮画像を共有したとされる事件で、岡山県の小学校教師の男が新たに逮捕されました。警察はこれでグループのメンバー全員が逮捕されたと明らかにしました。 児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、岡山県備前市の小学校教師、甲斐海月容疑者(27)です。 警察によりますと、甲斐容疑者は6日、18歳未満の少女が着替えをする様子の動画データ1点を自