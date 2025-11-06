【ニューヨーク＝山本貴徳】トランプ米大統領は５日の米ＦＯＸニュースの番組で、ニューヨーク市長選で当選した民主党のゾーラン・マムダニ氏（３４）について、「（政権側に）もう少し敬意を払うべきだ。そうでなければ成功するチャンスはない」とけん制した。マムダニ氏は４日夜の勝利演説で「トランプ大統領よ、我々の誰かに手を出せば、全員を敵に回すことになる」と発言し、対抗する姿勢を見せていた。番組でトランプ氏