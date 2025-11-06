ポンドドル反発、一時１．３１０４レベルと高値伸ばす＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ポンドドルは英中銀発表後の下げを消している。一時1.3104レベルと本日の高値を伸ばした。ポンド円も200.65付近を安値に201.28レベルに上昇、本日高値を更新している。 GBP/USD1.3097GBP/JPY201.12EUR/GBP0.8807