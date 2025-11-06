米ナスダックのロゴ＝2021年12月、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は6日、証券取引所を運営する米ナスダックとドイツ取引所に対し、EU競争法（日本の独禁法に相当）違反の疑いで正式な調査を始めたと発表した。デリバティブ（金融派生商品）の上場や取引、清算業務で、競争回避のために共謀した可能性があるとみている。欧州委は、金融派生商品を巡る業務で、商業上の機微情報の